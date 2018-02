Blocos carnavalescos fazem ensaio técnico em Rio Branco e mostram enredo em homenagem a bairro, santa e nordestinos

Grupos fizeram ensaio técnico no último final de semana, em Rio Branco. Carnaval em Rio Branco começa na sexta-feira (9).

Falta pouco para a folia começar e, na próxima sexta-feira (9), já é Carnaval em Rio Branco. Ao todo, cinco blocos vão desfilar e disputar o título de campeão. As comunidades já estão preparadas para fazer bonito na avenida e vão homenagear o Bairro Quinze, um sambista acreano, e também a Nossa Senhora Aparecida.

Mas, antes de começar a competição, eles ajustam os últimos detalhes para tudo sair como planejado no dia do desfile. Por isso, no último fim de semana, o que não faltou foi samba no pé durante o ensaio dos blocos carnavalescos de Rio Branco. Cada bloco vai representar uma história diferente.

O Unidos do Fuxico vai levar para a avenida a história do Bairro Quinze. “É um bairro muito antigo, vamos mostrar como surgiram os primeiros colonos que montaram comércio no bairro”, destaca Sandra Souza Nascimento, presidente do Unidos do Fuxico.

Bloco vai contar história do Bairro Quinze, em Rio Branco (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Já o bloco “Os Sem Limite” vão representar o sambista acreano Da Costa. “Negro da Amazônia Brasileira é o tema do nosso bloco”, conta o presidente do bloco, Aldo Neto.

Enquanto isso, o Sambase mostrou no ensaio técnico que vai falar de fé e devoção e homenagear a Nossa Senhora Aparecida.

“Já viemos com esse espírito de fé e devoção. Então, a diretoria do bloco se reuniu e decidimos homenagear a Nossa Senhora, isso é bom demais”, afirma Sandrinho Lima, presidente do Sambase.

A vida dos nordestinos também vai virar samba no bloco “6 é Demais”. O presidente do bloco, Frank Costa, destaca que hoje no Acre não há uma pessoa que não tenha descendência nordestina. “Vamos trazer o orgulho de ser nordestino em todo lugar do Brasil”, destaca.

Bloco vai homenagear sambista acreano Da Costa (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)