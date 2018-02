BBB: “Vim aqui com o objetivo de representar o meu estado”, diz Gleici Damasceno, que está no paredão

O segundo Paredão do BBB é triplo e Gleici, Jaqueline e Mahmoud estão na berlinda do reality. A curiosidade é que neste paredão estão a acreana Gleici e a rondoniense Jaqueline.

Em um vídeo gravado pela produção do BBB, Gleici Damasceno diz que está no reality representado o Acre e fala de sua autenticidade como participante do programa.

“Vim aqui com o objetivo de representar o meu estado, que nunca ninguém entrou aqui, e também representar várias meninas que tiveram histórias parecidas com a minha e que… Eu tô sendo eu aqui. Eu só essa menina em todos os lugares. Estou tentando falar o máximo que eu posso sobre a minha vida, sobre a minha história pras pessoas se sentirem representadas.”