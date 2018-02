Acreana Gleici Damasceno e Rondoniense Jaqueline formam o segundo Paredão

O segundo Paredão do BBB é triplo e Gleici, Jaqueline e Mahmoud estão berlinda. Gleici e Jaqueline, que ganharam o Anjo, tiveram que decidir em conjunto para quem elas dariam a imunidade. A escolhida foi Jéssica e a biomédica justificou: “Fiquei muito feliz de ganhar o Anjo e não quero ir junto com ela. É uma pessoa que traz muita alegria para mim aqui na casa”.

Após a decisão do Anjo, foi a vez do Líder Lucas dizer o voto e sua escolha foi a Gleici. Com sete votos da casa, Mahmoud completa o Paredão triplo.

Jaqueline já estava emparedada depois de tirar a mensagem da garrafa durante a Prova do Líder. Breno também foi contemplado com uma garrafa, mas acabou ganhando a imunidade nesta semana.

Confira voto a voto:

Patrícia votou em Mahmoud.

Ana Paula também escolheu Mahmoud.

Jaqueline votou na família Lima.

Gleici escolher votar em Ana Paula.

Jéssica também votou em Ana Paula.

Nayara escolheu Mahmoud.

Paula votou em Ana Paula.

Família Lima escolheu Diego.

Mahmoud votou em Ana Paula.

Diego votou em Mahmoud.

Wagner escolheu votar em Mahmoud.

Kaysar votou em Viegas.

Viegas escolheu Mahmoud.

Breno votou em Caruso.

Caruso escolheu votar em Mahmoud.