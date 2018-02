Acre registra 10 mortes no fim de semana e Secretário confirma guerra entre facções criminosas

Durante a entrevista, Carlos Portela afirma que todos os esforços estão sendo imprimidos para frear a onda de crimes

Em entrevista na manhã desta segunda-feira (5), o Secretário de Polícia Civil no Acre, Carlos Fabio Portela, creditou a onda de assassinatos, um total de 10 mortes neste fim de semana no Estado, às guerras entre facções criminosas que vêm atuando nos últimos meses.

No mês passado, por exemplo, foram 48 assassinatos e as afirmações das forças de segurança continuam sendo de que a maioria dos crimes, 90%, tem ligação com o controle pelo tráfico de drogas entre as fações denominadas Comando Vermelho e Bonde dos 13.

Durante a entrevista, Portela afirma que todos os esforços estão sendo imprimidos para frear a onda de crimes, mas lamenta que “há indivíduos que a gente prende duas, três, quatro vezes em um mesmo mês. Isso se deve à fragilidade do sistema judiciário e as Leis que beneficiam presos em regimes prisionais”, lamenta o secretário.

Outro fator apontado por Portela, o que faz aumentar a onda de violência é a falta de fiscalização nas regiões de fronteira, facilitando a entrada de drogas e armas. Segundo argumentou, sobre o que vem sendo feito para trazer de volta a sensação de segurança na sociedade, o secretário garantiu que 250 novos agentes da polícia irão somar aos quadros da segurança.

Ainda na tarde de hoje, o secretário de Polícia Civil disse que será emitido um Boletim Oficial sobre o número de assassinatos e de todas as ações feitas pela polícia com os resultados.

Finalizando a entrevista, ele disse que os recursos na área de segurança são poucos, mas apesar do contingente reduzido, a Polícia Civil do Acre é a que mais elucida crimes no país.