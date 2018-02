“Mais uma vez”: Homem é preso apos arrombar prédio público em Epitaciolândia

Agentes da Policia Civil e Policiais Militares prenderam em flagrante na manhã deste sábado, dia 03, Odevani Silva Barroso, após o mesmo arrombar o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.

Os policiais foram acionados após populares terem visto o suspeito rondando a Câmara de Vereadores de Epitaciolândia. Ao chegarem no local perceberam que suspeito havia entrado no prédio ao lado, onde funciona o Conselho de Educação e o almoxarifado da Secretaria.

Os policiais cercaram o prédio e Odevani foi preso. O mesmo informou que apenas tinha entrado para verificar o local, no entanto os policiais constataram que o mesmo provocou diversos danos no prédio no intuito de adentrar nas salas.

Odevani é acusado de outros furtos no local e em prédios públicos vizinhos. Recentemente câmeras do circuito interno da Escola Joana Ribeiro Amed flagraram o mesmo entrando no estabelecimento e subtraindo uma TV. No mesmo dia ele também é acusado de arrombar a câmara de vereadores e furtar um computador.

Odevani que já tem diversas passagens pela Polícia tanto em Epitaciolândia quanto em Brasileia agora responderá mais uma vez por furto tentado e dano ao patrimônio publico.