Jovem ferida em tiroteio que deixou três mortos recebe alta e irmã conta como ela sobreviveu: ‘se jogou no chão’

Durante o tiroteio, Luana Aragão, de 21 anos, Rafaella Santos, de 17, e Renan Barbosa, de 20, morreram. A casa onde ocorreu o crime funcionava como uma boca de fumo. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel da Polícia Militar Elissandro do Vale.

A irmã nega que Cleiciane tenha envolvimento com facções criminosas. Ela afirma que a família não teme retaliações pois sabe que a jovem não tem envolvimento com o crime.

No dia do tiroteio, segundo a irmã, Cleiciane estava em casa quando Barbosa apareceu convidando ela para conhecer o bebê dele que tem apenas 15 dias de nascido. A jovem chegou a dizer que levaria a filha dela para que a mulher do amigo conhecesse, mas foi impedida pela mãe.

No caminho, eles passaram em uma distribuidora e compraram alguns produtos. Segundo ela, Barbosa morava na rua onde ocorreu o crime e conhecia todos, por isso parou em frente a casa onde ocorria a festa para conversar com conhecidos.

“Ela está abalada por tudo e também pela morte do Renan, que era como um membro da família. Mas ela também está assustada por tudo que aconteceu com ela, pelas mentiras, pelo julgamento, as pessoas falando que ela era de facção. A polícia fica dizendo que isso é só entre facções, mas tem pessoas inocentes morrendo por conta disso”, lamentou.

Investigação

A Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigação no caso. O delegado Nilton Boscaro disse, em entrevista ao Jornal do Acre 2ª edição no sábado (3), que a polícia investiga se o crime foi passional ou motivado pela guerra entre facções.

Boscaro afirmou ainda que a Polícia Civil já tem alguns suspeitos do crime identificados. “Estamos trabalhando desde a hora que aconteceu o delito e vamos continuar até a captura desses indivíduos”, afirmou.

Tiroteiro em festa

Luana Aragão, de 21 anos, Rafaella Santos, de 17, e Renan Barbosa, de 20, que morreram após serem atingidos no tiroteio, estavam em uma casa onde funcionava uma boca de fumo, segundo a PM. A polícia disse ainda que está investigando se as vítimas têm algum envolvimento com o crime.

No sábado (3), Rugleson Silva, de 23 anos, foi morto em um confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope). De acordo com a Polícia Civil, o homem teria roubado e dirigia a caminhonete usada pelo atirador que matou os três jovens durante a festa na noite do dia anterior.

Ainda conforme a Polícia Militar (PM-AC), três armas e um simulacro de pistola foram encontrados com Silva. A Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sesp-AC) informou que ele atirou contra os policiais e já tinha passagem pela polícia.

Rugleson Silva foi morto em confronto com o Bope (Foto: Divulgação/Polícia Civil )

Mortes violentas

Em menos 24 horas, somente durante a última sexta (2), Rio Branco registrou sete mortes violentas. Já no sábado (3), a capital acreana somou três mortes em menos de 24 horas. Ao todo, são dez mortes em dois dias na capital acreana.

A primeira morte de sábado (3) ocorreu no período da tarde, quando um Rugleson Silva, de 23 anos, morreu após entrar o confronto com o Bope.

A onda de violência continuou durante a noite, quando mais duas pessoas foram mortas na capital acreana. Desta vez, o crime ocorreu na noite de sábado (3), por volta de 19h, na Rua Campo Novo, no Residencial Rosalinda, no 2 º Distrito de Rio Branco.

As vítimas, segundo a Polícia Militar (PM-AC), foram identificadas como Deigison Borges de Souza, de 22 anos, que morreu no local. O outro atingido foi o adolescente Keven Xaviver de Lima, de 17 anos, que foi encaminhado ao Huerb, mas morreu durante uma cirurgia.