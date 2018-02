Homem morto em confronto com o Bope dirigia caminhonete usada por atirador que matou jovens durante festa, diz polícia

Rugleson Silva foi atingido com tiros no peito durante confronto com a polícia no sábado (3), no bairro Vila Betel. Sesp disse que ele já tinha passagem na polícia.

O homem que morreu em um confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), na tarde de sábado (3), roubou e dirigia a caminhonete usada pelo atirador que matou três jovens em uma festa na noite de sexta (2), no bairro Novo Horizonte. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Identificado como Rugleson Silva, de 23 anos, o homem foi atingido com tiros no peito. No local, segundo a Polícia Militar (PM-AC), foram encontradas três armas e um simulacro de pistola.

A ação ocorreu na Rua Sucupira, na Vila Betel, em Rio Branco. Silva chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) de Rio Branco, mas morreu ao chegar no local.

Ainda no sábado (3), a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sesp) informou que o homem atirou contra os policiais e que já tinha passagem pela polícia. Silva, segundo o órgão, estava com um mandado de prisão em aberto.

Em entrevista ao Jornal do Acre, no sábado (3), o delegado Nilton Boscaro informou que a polícia apreendeu o veículo modelo S10 com placa do município de Porto Velho (RO). O carro foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP) para passar por perícia.

Mortes violentas

Em menos 24 horas, somente durante a última sexta (2), Rio Branco registrou sete mortes violentas. Os crimes ocorreram na Rua Ademar de Barros, no Conjunto Novo Horizonte e no bairro Floresta.

Já no sábado (3), a capital acreana somou três mortes em menos de 24 horas. A primeira ocorreu no período da tarde, quando Rugleson Silva morreu após entrar em confronto com o Bope. A ação ocorreu na Rua Sucupira, na Vila Betel, em Rio Branco. O homem foi atingido com tiros no peito.

Apenas em janeiro deste ano, foram contabilizadas quase 50 mortes. O número é 20% maior que o registado no mesmo período de 2017, quando houve o registro de 40 mortes, sendo 11 no interior e 31 na capital Rio Branco.

Em janeiro de 2018, 32 mortes ocorreram em Rio Branco e 16 no interior. Ao menos 29 óbitos foram causados por arma de fogo, na maioria dos crimes dois homens em uma motocicleta atiram nas vítimas e fogem do local.