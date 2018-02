Família viaja para passar aniversário com parentes na fronteira do Acre sofre acidente na BR 317

Uma família que mora na cidade de Vila Campinas, distrito de Plácido de Castro e que faz divisa com Acrelândia e Sena Madureira, se deslocaram para a fronteira do Acre afim de passar um final de semana com parentes e comemorar um aniversário.

Após se deslocar mais de 300km, quando estava faltando apenas 3 quilômetros para chegar na cidade de Epitaciolândia, o carro em que estavam quatro pessoas; o motorista Leandro de Souza Araújo (22), Delaide Barbosa do Nascimento (57), Ivonete Barbosa do Nascimento (35) e Nelson Alves do Nascimento (66), quando aconteceu o sinistro.

Segundo foi informado, o carro modelo Fiat/Uno, placas MZZ 9049, perdeu o controle na reta e saiu da estrada, indo capotar após cair de um barranco. Milagrosamente, ninguém se feriu, saindo ilesos do acidente. Mesmo com a chegada dos socorristas dos bombeiros, não foi necessário o resgate de nenhum dos ocupantes do veículo.

O incidente que aconteceu por volta das 12 horas deste sábado, dia 3, será analisado na tentativa de descobrir o que fez com que o motorista perdesse o controle e sair fora da BR. Uma equipe da Policia Militar esteve no local para anotar dados do incidente.