Família pede ajuda para encontrar homem que desapareceu após sair para receber salário

Uma foto foi publicada nas redes com a imagem do trabalhador na tentativa de conseguir localizá-lo

Os familiares de Thales Bruno Branco da Costa estão desde a última terça-feira (30), preocupados com o seu desaparecimento. O jovem saiu de casa, localizada na Isaura Parente, para o trabalho por volta das 15h30 e desde então não mais retornou.

De acordo com um Boletim de Ocorrências registrado na primeira regional de Polícia Civil, Thales compareceu ao seu trabalho no dia primeiro deste mês para receber pelos seus serviços e a última vez que foi visto foi passando pelas proximidades do hotel Guapindaia da Base.

A família desesperada publicou em redes sociais a imagem do trabalhador na tentativa de conseguir localizá-lo. Segundo o informado pela prima Cília Branco, ele nunca havia passado tanto tempo fora de casa e não faria isso sem avisar a família.

Caso alguém tenha informações sobre ele, os familiares disponibilizaram um número de telefone para entrar em contato: 999116968