“Como esse governo vai combater o crime se não tem gasolina para as viaturas”, diz Major Rocha

O deputado federal Major Rocha (PSDB) também vai pedir socorro ao Governo Federal, na próxima terça-feira, seguindo exemplo do senador Sérgio Petecão (PSD), horrorizado que está com a chacina desta sexta-feira, 2, em que três adolescentes foram executados e outros quatro estão internados em estado grave, resultado da invasão de criminosos numa festa de aniversário. “O acreano não pode se acostumar com esse terror”, diz o parlamentar ao Blog.

Major Rocha lamentou a chacina e disse que somente uma intervenção federal, ao menos com a chegada da Força Nacional, poderá conter o terrorismo implantado nas ruas de Rio Branco e de outras cidades do Acre. “O problema é que o atual governo não sabe nem como enfrentar o crime. Esse negócio de fincar bandeira no Mocinha Magalhães não passa de presepada, igual aquela do apito. Para enfrentar o crime é preciso disponibilizar estrutura. Para se ter uma ideia, as viaturas nem gasolina tem. A equipe que entra tem que se contentar com o restinho de combustível da equipe anterior”, diz.

Na próxima terça-feira Major Rocha deverá ser recebido pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, em audiência marcada desde a semana passada. No encontro Rocha vai expor a realidade do Acre e pedir a urgente intervenção. “Esse governo do acre está perdido. E pior: mesmo precisando de ajuda, eles não tem humildade de pedir”, afirma o parlamentar.