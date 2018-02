Batalhão de Operações Especiais apreende drogas e munições no bairro Jarbas Passarinho

Homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) apreenderam, no início da tarde deste sábado, 03 de fevereiro, drogas e munições no Conjunto Macauã, bairro Jarbas Passarinho. Durante a ação policial duas pessoas foram presas e conduzidas para Delegacia de Flagrantes (Defla).

A equipe policial realizava o patrulhamento de rotina pela região quando avistou um cidadão em situação suspeita em frente à uma residência. Os militares procederam a abordagem e posteriormente, com a autorização do proprietário, foram feitas buscas em seu imóvel.

No interior da residência, onde havia mais outra pessoa, foi localizado um carregador de pistola contendo quatro munições, duas munições calibre 765, dez pacotes aparentando ser cocaína, balança de precisão, entre outros produtos utilizados para o preparo da substância entorpecente.