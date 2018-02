Alan Rick vai convidar bancada para ajudar conter “momento de horror” no Acre

O deputado federal Alan Rick (DEM) disse agora há pouco ao Blog do Evandro Cordeiro que não conseguiu ainda “cair a ficha” sobre a chacina desta sexta-feira, 2, à noite, em que três adolescentes foram executados e outros quatro estão internados em estado grave, após invasão de criminosos numa festa de aniversário no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. “Estamos vivendo um momento de horror”, diz ele, que além de parlamentar é pastor evangélico.

Alan vai convidar toda a bancada federal do Acre para uma agenda no Ministério da Justiça em caráter de urgência para se criar uma alternativa que possa conter a onda de violência no Acre. Campeão de emendas para a segurança, para onde alocou mais de 5 milhões de forma individual, além de ter conseguido uma emenda de bancada de 45 milhões enquanto foi coordenador da bancada acreana, Alan acredita que é preciso buscar em Brasília algo mais que dinheiro: quem sabe o auxílio da Força Nacional ou uma intervenção federal de uma vez por todas. “Na terça-feira vou convidar os colegas para audiência no Ministério da Justiça”, informa.