Um morto e outro gravemente ferido no Rosa Linda

E a criminalidade contínua desenfreada no estado do Acre, principalmente na capital Rio Branco.

Nas últimas 24 horas vários assassinatos foram registrados. E a noite deste sábado (03), um homem foi executado e um adolescente gravemente ferido.

O crime ocorreu na rua Campo Grande do Conjunto Rosa Linda.

Segundo informações a vítima fatal (nome ainda não divulgado), estava sentado na frente de casa, tomando terere em companhia do menor, quando dois homens em uma moto, modelo Bros de cor laranja parou na frente das vítimas e os dois homens começaram a efetuar tiros contra as vitimas.

O maior de idade foi atingido vom vários tiros morreu no local.

O adolescente tentou fugir, mas foi atingido com um tiro nas costas que transfixou e saiu no tórax.

O sobrevivente foi socorrido pela equipe 01 de suporte avançado do SAMU, e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

Os criminosos, segundo testemunhas fugiram em direção a BR 364, saída de Rio Branco.