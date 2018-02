TRAGÉDIA: Discussão por causa de pipa acaba em morte na capital

Em Rondônia

O crime ocorreu em um local conhecido como Murão, na região da Avenida Mamoré, invasão Universitário, zona Leste da cidade.

Ronison da Silva Pereira, 33, morreu na noite de sexta-feira (02), no hospital João Paulo II, em Porto Velho. O homem estava internado na unidade médica desde a tarde do último domingo (28), quando foi esfaqueado por um ex-presídiário identificado apenas como “Cabelo”.

Segundo a polícia, a vítima empinava pipa com diversas outras pessoas. Em determinado momento, Ronison teria entrado em discussão com um adolescente de 17 anos devido a pipa da vítima que teria sido “cortada”. Em meio ao desentendimento, o adolescente teria chamado o pai, que chegou ao local armado com uma faca e atacou a vítima com pelo menos dois golpes no tórax e abdômen.

Após o crime, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. Ronison foi socorrido por populares e levado para o hospital, onde lamentavelmente acabou indo a óbito após quase uma semana internado.