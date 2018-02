Suposto membro de facção morre em confronto com a polícia

Um homem identificado pelo nome de Rugleson Silva, que segundo informações da polícia seria membro de uma facção criminosa morreu na tarde deste sábado (03), durante um confronto com uma guarnição da Polícia Militar, no bairro Floresta.

Segundo informações oficiais da PM, o homem teria entrado em confronto com os militares em uma rua ao lado de um Motel no bairro Floresta.

Durante a troca de tiros Rugleson Silva goi atingido com um tiro no tórax.

Ao perceber que o suspeito foi atingido, os militares acionaram ima equipe de suporte avançado do SAMU, que socorreu a vitima que foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde não resistiu e morreu.

