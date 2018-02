Sobe para três o número de mortos na Chacina do Conjunto Novo Horizonte

Dos quatro jovens atingidos a tiros dentro de uma casa no Conjunto Novo Horizonte, somente uma sobreviveu e as outras três morreram, sendo que Luana Aragão, de 21 anos, morreu dentro de uma viatura do SAMU, ainda no local.

Os amigos dela Rafaela Santos, de 18 snos e Renan Barbosa Silva, de 19 anos morreram na madrugada deste sábado (03), no Pronto Socorro de Rio Branco.

A única sobrevivente Cleiciane Rodrigues (Cleice), de 18 anos atingida com tiro na perna não corre risco de morte, e continua internada.

O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (02), quando Renan, Luana, Cleice , Rafaela e outras pessoas estavam em uma casa na rua Ademar de Barros, localizada no Conjunto Novo Horizonte, no bairro Floresta, quando um homem identificado pelo nome de Matheus armado invadiu a festa e começou a atirar contra as pessoas.

Testemunhas contaram a polícia que Matheus chegou na casa a pé e após atirar cerca de dez vezes, saiu da casa de arma em punho e fugiu

Câmeras de segurança de uma residência registrou toda a movimentação do suspeito, que de acordo com moradores do local, ele reside no bairro e é integrante de uma facção criminosa.

A polícia ainda não sabe a motivação para o crime, mas rumores dão conta que Luana, a primeira vítima fatal Também seria integrante da facção.

Tais suposições surgiram depois que a polícia teve acesso a uma foto da jovem divulgada em uma rede social, em que Luana faz posse e sinal da facção com uma das mãos.

Por enquanto a única certeza é a autoria das mortes, pois várias pessoas testemunharam e reconheceram o criminoso e a morte de três das quatro vítimas.