Sábado de intenso trabalho de manutenção viária na cidade

Dando sequência ao plano de trabalho dos primeiros meses do ano, a Prefeitura segue com o serviço de manutenção viária da cidade. O sábado foi de trabalho intenso para as equipes da EMURB que se dividiram em sete frentes de serviço para manutenção de ruas dos bairros próximo ao centro, como Mascarenhas de Moraes, Abraão Alab e parte alta da cidade, onde a operação tapa buracos alcançou a Rua Perdiz, no Ouricuri; Rua Rio Grande do Sul, no trecho entre os bairros Preventório e Aeroporto Velho e Rua João Neto da Silva, no Esperança. No bairro Tancredo Neves, o foco da ação foi a recuperação da Rua Luiz Morais, importante via de acesso do local.

No conjunto Manoel Julião a prioridade foi a manutenção das ruas Luiz Z. da Silva e Rua do Comércio. Em atendimento à solicitação dos moradores, a Prefeitura, por meio da RBTRANS, instalou dois quebra-molas. Para o aposentado Francildo da Cruz, o serviço veio em boa hora.

“A gente já esperava por isso. Temos um presidente atuante, parceiro da Prefeitura, que também está sempre pronto para atender a comunidade. Estamos felizes com o trabalho de recuperação das ruas e, mais ainda, com a construção dos quebra-molas que vão nos dar mais segurança”.

Além desse do serviço de hoje, a operação segue durante toda a semana, priorizando sempre vias estruturantes e corredores de ônibus”, explicou o Supervisor de Obras da EMURB, Humberto Hadad.

Só na operação deste sábado foram utilizadas 117,6 toneladas de asfalto. Nos primeiros 30 dias do ano a manutenção viária recuperou 170 ruas da capital, utilizando ao todo 2.753,34 toneladas de asfalto.

Além das 7 equipes que trabalharam neste sábado na recuperação das vias, outras 3 foram mobilizadas para serviços de terraplenagem e drenagem nos bairros Bom Jesus, bairro da Paz e Distrito Industrial.

“O inverno a gente enfrenta com muito trabalho, tem sido assim nos últimos seis anos, vamos avançar com a manutenção da cidade”, explicou o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre.

Da Assessoria

Fotos Assis Lima