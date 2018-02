Religiosos realizam cortejo em homenagem a Iemanjá na ruas do Centro de Rio Branco

O Oitavo Cortejo em homenagem a Iemanjá saiu da frente do Memorial dos Autonomistas, na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco, e seguiu até o calçadão do Mercado Velho, na rua Epaminondas Jácome, na beira do rio Acre.

Vestidos com roupas nas cores azul e branco e com instrumentos nas mãos, grupos de matrizes africanas, religiosos do candomblé e umbanda, como conduziram a imagem de Iemanjá com celebração, cânticos e danças.

Luana Mayara D’Ogum reforça necessidade de ser grato pedir prótese à rainha das água. “A gente faz esse cortejo e e e essas oferendas em agradecimento pelas bênçãos do ano passado. É o dia 02 de fevereiro, é começo do ano, uma época muito difícil, de muita miséria, de violência, e a gente precisa pedir pela cidade, pedir mais amor, que amemos uns aos outros.”

No calçadão do Mercado Velho, os religiosos prosseguiram com a celebração.