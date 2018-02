Quase 10 mil consumidores devem ter a energia cortada por atraso de pagamento em Cruzeiro do Sul

A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, tem em média 33 mil consumidores, segundo a Eletrobras Distribuição Acre. E, devido a atrasos no pagamento das faturas, 30% desses clientes devem ter a energia cortada a partir desta segunda-feira (5) – cerca de 10 mil unidades consumidoras.

A empresa explicou que os serviços de corte de energia estavam suspensos após a termelétrica Guascor pegar fogo e comprometer o fornecimento de energia em três cidades do Acre e uma do Amazonas.

Destaca ainda que as contas com altos valores podem ser parceladas em até 24 vezes.

“Tivemos um parcelamento especial que venceu dia 30 de dezembro, mas aquele consumidor que tiver um débito grande pode parcelar, pagando 20% ou 30% do débito e o restante será parcelado em até 24 vezes. Depende do valor e do potencial financeiro do consumidor”, explicou.