Previsão do tempo: confira como devem ficar os termômetros neste fim de semana

Para o pesquisador Davi Friale, chuvas devem permanecer até, pelo menos, terça; chove em todo o Acre

Pelo menos até terça-feira (6), muita coisa não deve mudar no quesito clima. De acordo com o pesquisador Davi Friale, chuvas continuam e a previsão é de instabilidade para o Acre e regiões próximas.

“Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, planícies da Bolívia e região de selva do sudeste do Peru: Chuvas fortes e volumosas ocorrerão até, pelo menos, a próxima terça-feira (6), com possibilidade de raios e trovoadas. Em muitos pontos poderão ocorrer sérios transtornos à população”, prevê Davi.

Para a região dos Andes no Peru e da Bolívia, a previsão para os próximos dias também é de muita chuva: “as chuvas vão continuar a ocorrer, muitas vezes com forte intensidade, nas encostas e no centro dos Andes peruanos e bolivianos”.