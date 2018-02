Presidente de bairro é executado com tiro na testa na tarde deste sábado

Os crimes contra a vida que a cerca de cinco anos eram registrados pelo Departamento de inteligência e Estatística do estado do Acre, e até pela Imprensa setorial era divulgados semestralmente, passou a ser diário, e em alguns casos a cada 12 horas, caso contrário se perde a estatística macabra e assustadora.

Em menos de 12 horas da execução de três jovens, ocorrido no Conjunto Novo Horizonte, no bairro Floresta, se registra outro crime de homicídio, com características de execução.

No início da tarde deste sábado (03), o presidente da Associação de moradores do Conjunto CARANDÁ, Adeilson Perez, mais conhecido por “periquito” foi executado com um tiro na testa.

O crime aconteceu em uma propriedade rural, localizada no ramal da Alcoobras, região do município de Capixaba, distante de Rio Branco, cerca de 60 quilômetros.

Equipes das polícias civil e militar daquele município, estão no local do crime aguardando a chegada de peritos do Instituto Médico Legal ‘ IML que já saiu de Rio Branco para o resgate do corpo.

Em instantes maiores informações sobre o crime

