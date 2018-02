Polícia Militar desarticula “boca de fuma” e apreende arma de fogo

Uma equipe de Rádio Patrulha do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) desarticulou no final da noite desta quinta-feira, 01 de fevereiro, uma “boca de fumo” no bairro Placas. Na ação uma pessoa foi presa e uma arma de fogo apreendida.

Segundo os policiais, a guarnição recebeu uma denúncia anônima, que uma residência no lugar chamado “Beco da Mata” estava sendo utilizada para a comercialização de drogas.

A equipe militar diante das informações se deslocou ao local. Na residência foi encontrado um homem, que ao notar a presença policial tentou se desfazer de um pote, contendo 13 papelotes de maconha. Ainda no interior da casa foi localizado uma escopeta municiada e uma câmera de segurança.

Guarnição deu voz de prisão ao proprietário da residência e o conduziu para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.