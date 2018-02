Polícia identifica três suspeitos de aplicar golpe de mais de R$ 1,5 milhão contra pecuaristas no interior do AC

A Polícia Civil do Acre identificou três dos seis suspeitos de aplicar um golpe contra um grupo de 16 pecuaristas na Vila do V, em Porto Acre, interior do estado. Os homens compraram uma grande quantidade de gado dos fazendeiros, que não foram pagos pela transação, não conseguiram mais contato com eles desde então e estimam um prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão.