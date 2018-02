Petecão: “O governo do PT não tem humildade de pedir ajuda para conter esse banho de sangue”

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou que vai pedir ajuda em Brasília, na próxima terça-feira, 7, a quem for de direito, para tentar conter o banho de sangue que o Acre vem tomando nos últimos meses. A chacina desta sexta-feira, 2, foi a gota d’água para que ele e parte da bancada entre em ação, sob pena de um desfecho no Estado absolutamente imprevisível. “As pessoas estão em pânico e agora com essa chacina ai foi que o horror foi tocado”, disse o senador ao Blog.

Na próxima terça-feira, mais que falar na tribuna do Senado, Petecão disse que vai ao ministro da Justiça pedir ajuda da Força Nacional. A intervenção, segundo ele, já foi pedido, mas está engavetada porque o governo Tião Viana (PT) não tem a humildade de reconhecer que perdeu o controle. “Falta humildade a ele e sua equipe de segurança para reconhecer a derrota para o crime. Mas nós temos que tomar providência porque ninguém aguenta mais assistir esse banho de sangue”, afirmou.