O farmacêutico Samir Lima conta em detalhes, na gravação abaixo, o tratamento humilhante a que foi vítima no Huerb. O acjornal contou a história do paciente ainda na manhã desta sexta-feira (veja AQUI). MENTIRAS E DESENCONTRO DE INFORMAÇÕES FIZERAM O RAPAZ DESISTIR APÓS ESPERAR 28 HORAS PELOS OFTALMOLOGISTAS, MESMO COM ENCAMINHAMENTO DA UPA. OUÇA