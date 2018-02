No Acre, quatro cidades decidem cancelar o carnaval este ano para conter gastos

Crise econômica, violência e regularização do orçamento são alguns dos motivos dos cancelamentos. Algumas cidades ainda devem definir evento.

O carnaval começa no dia 9 de fevereiro e é uma das festas populares mais animadas do país. Porém, no Acre, pelo menos quatro municípios decidiram cancelar a festa: Capixaba, Epitaciolândia, Santa Rosa do Purus e Bujari.

Crise econômica, regularização do orçamento, violência e falta de verba são alguns dos motivos que levaram as administrações públicas a não promoverem a festa. Já outros sete municípios do estado ainda não definiram se fazem ou não a folia em 2018.

O G1 fez um levantamento das cidades do Acre onde o carnaval vai ser feito, onde não vai e que cidades ainda estão dicidindo.

Alto Acre

Assim como em 2017, a Prefeitura de Xapuri, no interior do estado, vai promover a festa na cidade este ano. Alarice Botelho, diretora de Cultura e Eventos da Fundação Municipal de Cultura e Desportos da cidade, diz que a festa só vai ser cancelada em uma eventual cheia do Rio Acre até o dia de início da festa. Mas adianta que a programação da festa ainda não foi decidida.

Em Brasileia, de acordo com a Secretaria de Comunicação do Município, o carnaval vai ser feito pela iniciativa privada, assim como ocorreu no ano passado. O motivo é o mesmo alegado em 2017, quando também foi encabeçado pela iniciativa privada: corte de gastos e crise financeira.

Epitaciolândia não vai ter carnaval. O secretário de Administração do município, José Menezes, explica que não existe o hábito de promover o carnaval na cidade porque em todos os anos a população vai para a cidade vizinha, Brasileia.

Já a Prefeitura de Assis Brasil informou que ainda não definiu se vai ou não promover a festa. Não há data para que a reunião aconteça.

Baixo Acre

Em Rio Branco, capital do estado, o carnaval vai ser feito nos bairros, cada um deles com organização independente, assim como em 2017. Entretanto, a Prefeitura informou que os locais da festa ainda não foram definidos.

No último dia 3, a Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB) divulgou o edital para a escolha da Realeza do carnaval 2018, que abre a programação.

Ao contrário de 2017, quando o evento foi feito pela iniciativa privada por conta da crise econômica, que ocasionou na prisão do ex-prefeito, a gestão de Plácido de Castro vai promover o carnaval este ano. Entretanto, os detalhes ainda não foram definidos. Segundo a Prefeitura, a festa deve ser feita em parceria com a iniciativa privada.

A Prefeitura de Capixaba decidiu cancelar a festa para conter gastos e fechar o 1° semestre deste ano com saldo positivo. Em 2017, o evento foi realizado pelo Município, mas a festa foi em menor proporção do que de costume de acordo com a Prefeitura.

Em Bujari, o carnaval também não vai ser feito por não ser uma prática promovida pela Prefeitura há vários anos.

Assim como em 2017, o Carnaval em Senador Guiomard vai ser feito pela iniciativa privada. “O fato de ser 100% de iniciativa privada é justamente para contenção de gastos”, disse André Maia, prefeito do município.

Em Acrelândia, ainda não há uma definição se a festa vai acontecer. A decisão deve sair no fim deste mês. No ano passado, o Município optou por cancelar a festa para conter gastos.

A mesma situação ocorre em Porto Acre. A Prefeitura da cidade vai fazer uma reunião na próxima semana para decidir se promove a festa. Em 2017, não houve Carnaval em Porto Acre devido à falta de planejamento.

Vale do Juruá

A festa de Carnaval vai ser organizada pela iniciativa privada em Cruzeiro do Sul. A informação foi confirmada pela Prefeitura, que disse que vai entrar com parceria este ano.

Em 2017, a tradicional folia foi cancelada por conta da cheia histórica do Rio Juruá e a guerra entre facções criminosas no estado.

A Prefeitura de Mâncio Lima vai promover o Carnaval na cidade. Entretanto, este ano o Município vai contar com a parceria da iniciativa privada e a festa vai acontecer entre os dias 10 e 13 de fevereiro. Segundo o Município, desde 2006 a festa não é cancelada ou interrompida na cidade.

Em Marechal Thaumaturgo ainda não há uma decisão se a Prefeitura vai promover a festa. No ano passado, o Carnaval no município foi promovido pela iniciativa privada devido à contenção de gastos e falta de planejamento do Executivo.

Segundo o prefeito Isaac Piyãko, a tendência é que a iniciativa privada organize a festa, mas uma reunião na próxima semana vai definir isso.

Apesar da Prefeitura ter promovido o Carnaval em 2017 em parceria com empresários, assim como nos demais anos, a situação ainda não está definida para este ano em Porto Walter. A Prefeitura informou que vai fazer uma reunião para avaliar se continua com a tradição este ano e a decisão deve sair até o fim deste mês.

Já em Rodrigues Alves, a Prefeitura também não definiu se vai fazer ou não o Carnaval. De acordo com a Prefeitura, o orçamento do município vai ser analisado e somente depois uma decisão vai ser tomada. Não há data definida para isso acontecer.

Vale do Purus

A Prefeitura de Manoel Urbano ainda não definiu se vai promover o Carnaval neste ano. José Altanízio Sá, prefeito da cidade, afirmou que a decisão deve sair até o dia 2 de fevereiro.

Segundo ele, o orçamento do Município vai ser analisado para verificar se é possível fazer a folia. Em 2017, a festa foi cancelada na cidade por causa da crise econômica e diminuição dos repasses federais.

Alegando crise econômica, violência e redução dos valores de repasses federais, a Prefeitura de Santa Rosa do Purus decidiu cancelar o Carnaval na cidade este ano. Segundo Assis Costa, prefeito do local, em 2017 a folia foi feita, mas a Prefeitura não tem caixa suficiente para promover a festa este ano.

Assim como no ano passado, a folia vai ser feita em Sena Madureira este ano. A programação está disponível no site da Prefeitura.

Vale do Tarauacá/Envira

Apesar de não ter promovido a festa em 2017 para manter as contas públicas no azul, a Prefeitura de Feijó vai ter programação de Carnaval este ano. A folia deve acontecer na Rua Contorno, próximo ao Rio Envira. De acordo com a Prefeitura, as contas do Município foram regularizadas para promover a festa este ano.

Mesmo sendo curta, a Prefeitura de Jordão vai promover o Carnaval no próximo mês. A folia vai acontecer nos dias 12 e 13 de fevereiro no Centro Cultural Melodia. A primeira noite vai ser destinada às crianças. Já a segunda é restrita aos adultos. Em 2017 o evento foi cancelado por falta de planejamento e de verba para arcar com os gastos.

A Prefeitura de Tarauacá deve investir de R$ 50 mil a R$ 60 mil para celebrar o Carnaval 2018 na cidade. A festa foi suspensa em 2017 devido a vários problemas, entre eles a crise financeira. A decisão de promover a festa foi anunciada na última segunda-feira (22).