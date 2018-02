Jovens mortos durante festa em bairro de Rio Branco estavam em casa que funcionava como boca de fumo, diz polícia

Os três jovens que morreram durante uma festa na noite desta sexta-feira (2) estavam em uma casa onde funcionava uma boca de fumo. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel da Polícia Militar Elissandro do Vale. O crime ocorreu na Rua Ademar de Barros, bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. A polícia disse ainda que está investigando se as vítimas têm algum envolvimento com o crime.