Foragido de Feijó é preso em Sena Madureira com arma artesanal

A Polícia Civil de Sena Madureira prendeu na passagem de ontem para hoje o nacional André do Nascimento Rodrigues, natural da cidade de Feijó. Em seu poder, os agentes apreenderam uma arma de fabricação caseira que poderia ser utilizada para o cometimento de crimes em nosso município.

De acordo com as investigações, o acusado estava morando recentemente no Bairro Eugênio Areal – a conhecida Invasão da Xiburema.

A Polícia confirmou que o mesmo é foragido da justiça de Feijó. Após receber voz de prisão, André foi encaminhado para a Delegacia e depois será transferido para o presídio Evaristo de Moraes.