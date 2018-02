Família pede ajuda para menino de 3 anos de idade diagnosticado com câncer de pele

Quem puder ajudar, deve ligar para o telefone: (68) 99940 0619

A família do pequeno James de Oliveira Santos, 3 anos de idade, vive uma situação dramática desde outubro do ano passado. Ele foi diagnosticado com câncer de pele e, desde então, o sofrimento tem sido grande.

O menino já iniciou o tratamento em Rio Branco, porém, a família não dispõe de condições financeiras para comprar os remédios receitados pelo médico. “Somente uma pomada pra pele dele custa mais de 350 reais. A única renda que temos é do Bolsa Família e meu esposo vende salgados na Rua. É triste ver o sofrimento dele e não poder fazer nada”, comentou emocionada a dona de casa Camila Lima de Oliveira, mãe da criança.

Ela conta que ele tem também problemas respiratórios e frequentemente tem febre com longa duração. “Tem sido uma batalha diária, mas tenho fé em Deus que iremos vencer. Nesse momento, quero pedir ajuda às pessoas de bom coração. Quem puder ajudar com qualquer quantia será muito bem vinda para comprar os remédios”, comentou.

A família do menino mora no Bairro da Vitória, em Sena Madureira.

Quem puder ajudar, deve ligar para o telefone: (68) 99940 0619 ou então depositar em uma conta poupança da Caixa Econômica Federal (Agência: 3340; Operação: 013; Conta Poupança: 16002 – 3). Esta conta está no nome de Mako Suel Lima de Oliveira, irmão do pequeno James de Oliveira.