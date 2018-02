Estagiários continuam sem receber mesmo Sebastião tendo garantido o pagamento

Os estagiários que trabalham nas diversas secretarias do Governo do Estado denunciaram mais uma vez ao ac24horas que o governador Sebastião Viana não cumpriu com o prometido quando postou em sua rede social que iria realizar o pagamento na última quarta-feira (31). De acordo com os denunciantes ligados a Secretaria de Gestão Administrativa e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) somente um mês foi pago, o restante ficou previsto para a próxima semana.

Alguns dos estagiários estão sem receber desde mês de novembro e denunciaram que mesmo recorrendo à imprensa e até paralisando os serviços, no caso dos bolsistas do Hospital das Clínicas, o Governo efetuou somente o pagamento de um mês de salário, sendo que a maioria tem ao menos dois meses de remuneração para receber.

Uma estagiária do Centro de Integração Empresa e Escola (CIEE) informou a reportagem que nenhum estagiário vinculado a instituição recebeu nessa semana. “Eles prometeram que quarta-feira no ultimo dia do mês iria pagar. Até olhei na rede social o governador garantindo que iria nos pagar. Agora o que sabemos é que receberemos somente terça ou quarta-feira da semana que vem”, disse a jovem.

Até os funcionários das empresas terceirizados reclamaram da forma como o Governo vem tratando as empresas terceirizadas e os funcionários. “Recebemos o mês de dezembro, eles prometeram pagar na próxima semana o restante. Estamos no aguardo”, destacou o jovem que trabalha na Organização das Centrais de Atendimento (OCA).

A secretária de comunicação do Estado, André Zílio informou à reportagem que os recursos para pagar os funcionários terceirizados e também os estagiários foram repassados para as secretarias que utilizam os serviços, mas pode ter acontecido das empresas não terem feito o pagamento.