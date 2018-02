Bandido armado invade festa de aniversário e mata uma pessoa e fere outras três

Um homem identificado pelo nome de Mateus, que supostamente seria membro de uma facção criminosa, armado invadiu na noite desta sexta-feira (03), uma residência na rua Ademar de Barros, localizada no Conjunto Novo Horizonte, no bairro Floresta, onde acontecia uma festa de aniversário e efetuou cerca de dez tiros contra as pessoas que estavam na casa.

Após o crime o suspeito teria saído da casa de arma em punho e fugiu como chegou, ou seja, a pé.

Policiais militares que primeiro chegaram ao local, recolheram imagem do criminoso gravadas pelo sistema de segurança de uma das residências.

Uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas, sendo elas: as jovens

Rafaela Santos e Cleice Rodrigues, ambas de 18 anos, um um rapaz de nome Renan Silva, de 19 anos.

A jovem Luana Aragão, de 21 anos, não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu dentro da viatura do SAMU, quando era socorrida em frente da casa.

Os outros três feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU e encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A Polícia não sabe o que motivou o ataque, mas confirmou que o suspeito reside no mesmo bairro em que cometeu o crime, que foi testemunhado por vários moradores da rua.