Atlético-AC anuncia promoção de ingressos para jogo contra xará mineiro

Na expectativa de levar um grande público ao estádio Arena da Floresta, a diretoria do Atlético-ACanunciou uma promoção para compra antecipada do ingresso do confronto contra o xará mineiro, pela Copa do Brasil 2018. A partida será realizada nesta quarta-feira (7), às 21h45 (horário de Brasília). O preço será de R$ 40 até terça-feira (6).