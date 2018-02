Após denúncia de moradores, polícia recaptura mais um detento que fugiu de presídio em Cruzeiro do Sul

Sávio de Oliveira Gomes, um dos oito detentos que fugiram do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, na madrugada desta sexta-feira (2), foi recapturado pela polícia ainda na noite de sexta. Os agentes penitenciários chegaram até o detento após denúncia de moradores do bairro Santa Terezinha, por volta das 20h. Três presos ainda seguem foragidos.