Adolescente é apreendido suspeito de matar idosa de 64 anos no interior do Acre

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil, na tarde desta sexta-feira (2),no município de Feijó, interior do Acre. O menor é suspeito de matar a idosa Maria Ecília Araújo Ribeiro, de 64 anos, e roubar pertences. Ele disse à polícia que matou a vítima para se vingar do ex-marido dela. O crime ocorreu na quarta-feira (31), no Ramal Maravilha – estrada de terras-, a cerca de 20 km da cidade.