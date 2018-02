Acidente fatal: homem de 31 anos morre após cair de quadriciclo na Transacreana

O Corpo foi conduzido a base do Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil abrirá um inquérito para apurar a morte

Segundo o coletado pela polícia, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas com o condutor do quadriciclo identificado como Felix e um outro amigo em um bar; por volta das 3h eles teriam saído utilizando o quadriciclo pela AC-90. Populares disseram ainda que ao perceber que Rozileudo caiu do veículo, eles acionaram o Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) mas, quando chegaram ele já havia morrido.

O Batalhão de Trânsito foi quem registrou a ocorrência e informou que nem o condutor do veículo e nem o quadriciculo foram encontrados no local.

