ABSURDO: Mãe sai para trabalhar e criança é estuprada pelo irmão

Em Rondônia

Uma equipe da Polícia Militar apreendeu na noite de sexta-feira (02), um adolescente de 13 anos acusado de estuprar o próprio irmão de 6 anos. O caso aconteceu em uma residência na zona Leste de Porto Velho.

Conforme a ocorrência policial, a mãe da criança informou que saiu para trabalhar pela manhã e deixou os filhos (vítima e infrator) aos cuidados da avó. Quando ela retornou no período da tarde, a vítima reclamou que estava com fortes dores no ânus.

Assustada, a mulher questionou o que havia acontecido. O menino então informou que o irmão teria passado saliva no pênis e introduzido no ânus dele.

Uma guarnição da PM foi acionada e deteve o suspeito em flagrante. Ele nega o crime, mas foi apresentado na Central de Flagrantes.