Suspeito de estuprar menina com deficiência mental é preso

Corpo da estudante foi encontrado sem roupa e amarrado

O suspeito de envolvimento no assassinato de Raíssa Xavier dos Santos, de 12 anos, em Guarujá (SP), no último domingo (21), foi preso. O corpo da estudante, que era deficiente mental, foi achado dentro de um saco plástico, em um córrego. A pré-adolescente estava nua e amarrada.

A avó de Raíssa, de 52 anos, foi a última pessoa a ver a vítima com vida, na tarde de domingo. Antes de sair de casa, a estudante disse que ia brincar com amigas, que moram perto da sua residência, localizada no Jardim Enseada.

Um morador do bairro Jardim Virgínia II encontrou um saco plástico azul, que exalava mau cheiro, enquanto limpava os dutos de abastecimento de água de sua residência. A Polícia foi acionada e os peritos reconheceram que se tratava do corpo da pré-adolescente. Parentes confirmaram o reconhecimento no Instituto Médico Legal (IML).