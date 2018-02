RESGATE: Macaco ferido é socorrido pela PRF-RO em Porto Velho

Os policiais afirmam que o animal pode ter sido vítima de atropelamento na rodovia

Nesta terça-feira (30), aproximadamente às 16h30, um taxista se dirigiu até a Unidade Operacional (UOP) da PRF situada no Km 760 da BR 364, no município de Porto Velho/RO, relatando ter visto um macaco aranha ferido às margens da rodovia, a poucos quilômetros dali, provavelmente vítima de atropelamento.

Cientes de tal informação, os policiais se deslocaram até o mencionado local e visualizaram o animal lesionado, que foi colocado na viatura e levado até a referida UOP, onde o mesmo recebeu uma assitência inicial por parte dos agentes, que fizeram o contato telefônico com servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA).

Na manhã do dia seguinte, por volta das 9h, os funcionários do IBAMA foram até a UOP da PRF e levaram o animal silvestre, ficando responsáveis pela sua recuperação e pelo seu regresso ao habitat natural o mais breve possível.

A PRF aproveita a oportunidade para ressaltar que a sociedade tem a possibilidade de reportar à polícia situações semelhantes por meio do telefone 191, considerando que estas podem representar risco aos próprios animais, bem como à segurança dos usuários que trafegam nas rodovias.

Para maiores informações sobre a PRF, acompanhar nossas páginas no Facebook (@PRFRondonia) e no Twitter (@prf_ro).