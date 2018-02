Quatro são executados durante a madrugada em Rio Branco e carros são incendiados

Quatro homens foram executados durante a madrugada desta sexta-feira, 2, em Rio Branco. De acordo com o apurado até então pelo ac24horas, as execuções ocorreram no Residencial Jequitibá, sendo dois mortos, outro no bairro Defesa Civil e o último era um detento em Regime Semiaberto que deixava a Unidade Prisional 04 (UP04), Papudinha, e foi surpreendido por dois homens em um motocicleta na manhã de hoje. O detento identificado como Mossiene Damasceno Lima levou 10 tiros de uma arma Ponto 40.

Segundo informações preliminares, logo após verem o detento morto morto no chão, detentos que também estava saindo da Unidade Prisional atearam fogo nos veiculos de detentos de uma facção rival que também cumpre pena na Papudinha. A situação foi controlada com a chegada do Batalhão de Operações Especial (BOPE) e o Corpo de Bombeiros.

Os corpos das quatro vitima foram encaminhados ao Instito Médico Legal para que familiares possam fazer o reconhecimento.

A cúpula da Segurança Pública do Estado já marcou uma entrevista coletiva às 9h da manhã para falar sobre os quatro casos. A suspeita é de que tenha iniciado uma nova crise entre as facções criminosas atuantes no estado.

Mais informações em instantes.