Prefeito de Cruzeiro do Sul exonera oito pessoas de cargos de confiança e justifica medida como ‘choque de gestão’

O Prefeito Ilderlei Cordeiro decidiu exonerar oito cargos de confiança. A lista, que inclui secretários e assessores, foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (1). O prefeito justifica que a medida se trata de um “choque de gestão”.

O fato dos exonerados serem da gestão do ex-prefeito Vagner Sales acabou fazendo com o que o remanejamento parecesse uma rivalidade política, mesmo os dois sendo do mesmo partido, que é o PMDB.

Porém, Cordeiro destaca que a mudança é uma estratégia, que pretende atender os anseios dos moradores.

“O ano passado foi de muitos desafios. Montamos uma equipe acreditando errar menos. Aprendi que a cidade precisa de um choque de gestão, mudar é preciso e quem quer crescer não se nega as mudanças. Traçamos novas metas que requerem novos técnicos e pessoas comprometidas com nosso jeito de administrar que estou tentando implantar desde o primeiro dia de minha gestão. Montei uma equipe com membros da gestão passado, mas creio que a população clama por algo a mais e chegou a hora de apesentar uma equipe nova”, diz.

Ele enfatiza ainda que não há briga com o seu antecessor. Mas, garante que precisou fazer a mudança.

“Não tenho problema de relação nem com o governador, como é que vou ter problema com alguém do meu partido. Como prefeito preciso ouvir o clamor da população e enxergar onde é preciso fazer mudança e fiz. Foi conversando com o povo e ouvindo sugestões que decidi fazer algumas mudanças. Fiz isso no ano passado com dois gestores nomeados por mim. A mudança sempre é necessária para aprimorar a gestão”, garante.

Os nomes dos novos comissionados devem ser apresentados na Câmara Municipal nesta quinta, quando a Casa retoma as atividades. Os exonerados são: