Polícia Civil fecha ponto de tráfico de drogas no bairro São Francisco e apreende 9 kg de entorpecente

Após um processo de investigação a Delegacia de Repreensão ao Entorpece (Dre), na manhã desta sexta-feira (02), desarticulou uma família inteira que seria responsável pelo abastecimento de drogas região do bairro São Francisco. Na oportunidade foram apreendidos 9 kg de produtos entorpecentes, além de dinheiro, arma, veículo e outros objetos de valor.

O ponto funcionava em uma mercearia localizada na Rua da Tripa. De acordo com o delegado Pedro Resende, responsável pela operação, os dois maiores alvos da investigação, José Cleonilson Viana Maciel e Leonardo Souza Maciel Filho, fugiram no momento em que perceberam a presença da polícia levando uma arma de fogo, os demais que estavam no local sendo, Flavio Maciel de Oliveira, Eliana Nascimento da Silva e uma menor de 16 anos foram presos após o flagrante do material ilícito.

Mediante mandado de busca, a equipe policial apreendeu com eles uma vasta quantia de produto entorpecente de vários tipos prontos para uso, 10 mil reais em dinheiro, além de televisores e um veículo sem origem ou procedência. Contabilizando os valores avaliados da droga e do material ilícito tirado de circulação o grupo criminoso recebeu um golpe avaliado em 150 mil reais.