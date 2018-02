Polícia Civil em Mâncio Lima recupera moto que foi roubada em Cruzeiro do Sul

Por meio de uma denúncia anônima, a Polícia Civil de Mâncio Lima conseguiu recuperar na

manhã desta sexta-feira, 02, mais uma moto com restrição de roubo, que estava circulando no

município.

A moto, uma XTZ preta, estava circulando com a placa MZO 3335. Ao fazer uma consulta no

chassi do veículo por meio do sistema Denatran, os policiais descobriram que a moto estava

com a placa adulterada e com restrição de roubo.

O veículo foi encontrado em uma estrada de barro, nas proximidades do lixão da cidade. Agora

a Polícia Civil vai procurar o verdadeiro dono do veículo para fazer a restituição.

Esse caso teve um desfecho feliz, graças a colaboração da população. A Polícia orienta as

pessoas que ao verem veículos abandonados, liguem para os números 181 da Polícia Civil ou

190 da Polícia Militar.

De acordo com os investigadores da Polícia Civil de Mâncio Lima, outros veículos com restrição

de roubos ou com placas adulteradas estão sendo objetos de investigação.

A prática desse tipo de crime pode levar o indivíduo a responder na justiça, conforme o artigo

311 do Código Penal, Art. 311: Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal

identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento com pena prevista de

reclusão de três a seis anos, e multa.

