Polícia apreende adolescente de 17 anos suspeito de matar taxista a facadas após pegar corrida em shopping

Uma menor de 14 anos também teria participado do crime e é procurada pela polícia. Taxista Jocicley Bessa Chaves, de 39 anos, foi morto em dezembro de 2017 no Polo Ilson Ribeiro.

Após investigações, um adolescente de 17 anos foi apreendido na quinta-feira (2) suspeito de matar, com ao menos sete facadas, o taxista Jocicley Bessa Chaves, de 39 anos, após pegar uma corrida no Via Verde Shopping, em Rio Branco. A vítima foi achada morta na manhã do dia 19 de dezembro do ano passado, no Ramal linha 1, no km 1 do Polo Ilson Ribeiro.

O delegado Cristiano Bastos, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), falou sobre os desdobramentos do caso nesta sexta-feira (2). Segundo ele, além do jovem, uma adolescente de 14 anos também teria participado do crime, que é investigado como latrocínio.

“Eles teriam pegado a corrida dizendo que iriam para a casa da mãe do adolescente que era nesse polo. Chegando no local, ele anunciou o assalto e o taxista reagiu. O menor estava no banco de trás do veículo e esfaqueou o taxista”, relatou Bastos.

A dupla fugiu do local levando ao menos R$ 400, o celular da vítima e uma faca que o condutor possuía dentro do carro. A polícia também conseguiu recuperar um porta-óculos e apreendeu a arma branca utilizada no crime.

A equipe de investigação da DHPP faz buscas pela jovem de 14 anos e diz que, desde o início, a intenção dos dois era fazer o assalto.

“Há informações de que a vítima tinha uma arma de fogo, mas a arma não foi localizada e o autor do crime [adolescente] nega que tenha subtraído isso. Ela [menor de 14 anos], sabia de tudo desde o início e os dois se dirigiram até o shopping na intenção de praticar o crime”, finalizou.