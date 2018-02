Oito detentos fogem durante a madrugada de presídio em Cruzeiro do Sul e polícia faz buscas

Oito presos do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, fizeram um buraco no teto e fugiram da unidade penitenciária. A fuga ocorreu na madrugada desta sexta-feira (2). Dois detentos já foram recapturados. A direção do presídio informou que os detentos estavam em sanção disciplinar e fizeram um buraco no teto da cela para fugir.