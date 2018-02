Navio-hospital da Marinha chega a Cruzeiro do Sul e deve passar por quatro cidades do Vale do Juruá

O Navio de assistência hospitalar “Doutor Montenegro” chegou em Cruzeiro do Sul, na tarde desta quarta-feira (31), e iniciou os atendimentos na cidade. O navio saiu de Manaus, no Amazonas, no dia 8 de janeiro, e deve atender as comunidades de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo até abril, quando retorna à capital amazonense.