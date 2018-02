Ministério da Saúde recomenda vacinação contra febre amarela no Acre: “Sem pânico”

Sesacre relembra que vacina segue disponível em postos de saúde, mas dosagem única não necessita reforço

De acordo com uma listagem divulgada no portal digital do Ministério da Saúde, os municípios acreanos estão incluídos na área de recomendação para vacinação contra febre amarela.

Apesar de ter o último caso da doença registrado em 1972, o Acre conta com condições favoráveis ao nascimento e procriação do mosquito. Sendo considerado uma região endêmica, o estado acreano tem em seu território as características do bioma amazônico com vastas florestas e a presença constante de macacos, o que faz com que sejam necessárias algumas medidas de precaução.

A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) acalmou a população a ressaltou que o estado não se encontra na rota atual da doença, mas ressaltou que as vacinas seguem disponíveis nos postos de vacinação dos municípios acreanos.

A assessoria lembrou aos que já foram imunizados da doença que não é necessário o reforço da vacina. De acordo com o levantamento feito pelo departamento de vigilância epidemiológica, aproximadamente 90% da população acreana já está segura contra o vírus da febre amarela.

A febre amarela tem causado um grande número de mortes em cidade do sudeste do Brasil. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais já relatam centenas de casos e trabalham intensamente campas de vacinação e contenção da epidemia.