Livre da febre amarela há mais de 70 anos, AC entra na lista de recomendação para vacinação do Ministério da Saúde

Mesmo livre da febre amarela há mais de 70 anos, todos os 22 municípios do Acre foram inseridos na relação de cidades com recomendação de vacina para a febre amarela. A lista foi divulgada pelo Ministério da Saúde.

O último caso ocorrido no estado foi em 1942, no município de Sena Madureira. Segundo a gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Acre, Eliane Costa, mesmo o estado não tendo registros de suspeitas e confirmações da doença há muitos anos, é considerado uma região endêmica devido às suas características.