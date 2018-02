Homens assassinados nesta madrugada na capital foram mortos com armas de uso restrito

A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios (Dhpp), já abriu inquéritos para investigar as quatro mortes registradas na madrugada desta sexta-feira (02) na capital. Ao que foi apurado até o momento, todas as vítimas são do sexo masculino e foram mortas por disparos de arma de fogo de uso restrito.

O primeiro caso aconteceu por volta das 1h30 em uma residência localizada no bairro Defesa Civil. A vítima, Romário Silva de Nascimento, de 25 anos, estava dormindo quando teve a casa invadida e foi assassinado com três tiros.

Não demorou muito, e outros dois foram assassinados nas dependências do bairro Jequitibá. As vítimas foram identificados como Samuel de Oliveira, de 18 anos, e José Ricardo Souza Batista Junior, de 26 anos. Sobre estes casos, a polícia investiga se são moradores da região ou foram levados para a cena do crime. Foram encontradas pela perícia, pelo menos, 10 projéteis de pistola. 40.

O último caso se deu na saída do regime sem aberto na Unidade Prisional (Up-04), mais conhecido como Papudinha por volta das 6h. Mossione Damasceno Lima, de 34 anos, que cumpre pena pela tentativa de homicídio do proprietário da Auto Escola Radar, ocorrida no ano passado, foi executado por dois homens com cerca de 10 tiros. Em seguida, os reeducandos pertencentes a mesma facção da vítima atearam fogo em três veículos de integrantes da facção rival, que estavam no estacionamento.

Há duas semanas, em uma ação da Polícia Civil, dois homens foram presos na região da Papudinha também com uma pistola de uso restrito e confessaram na delegacia que a missão era executar Mossione Damasceno, como não conseguiram a missão foi cumprida por outras pessoas.