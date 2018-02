Hemoacre faz campanha para reforçar estoque de sangue no carnaval

“A pessoa que não sabe o tipo sanguíneo pode doar mesmo assim. Aqui nós fazemos a tipagem sanguínea. A gente faz apelo para aquele doador que quer ser fidelizado, o doador novo e aquele antigo para vir ao Hemoacre, é de suma importância”, ressalta.

Além de reforçar o estoque, o hemocentro também faz apelo para doações de sangue tipo B positivo para uma idosa que deve passar por cirurgia.

Para doar, basta procurar a sede do Hemoacre na Avenida Getúlio Vargas, nº 2.787, entre as 7h e 19h. O hemocentro também atende em um posto de coleta móvel, toda quinta-feira, no calçadão da Benjamin Constant, das 7h30 até as 11h30, no Centro.