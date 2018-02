Governo anuncia previsão para os gastos no Orçamento de 2018 Ao Vivo

Decreto de programação orçamentária e financeira estabelece o quanto os ministérios terão de recursos para gastar ao longo do ano

Segundo uma apuração doo governo terá que cancelar despesas para cumprir o teto de gastos em 2018. O cancelamento deve ficar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões.

Isso ocorreu porque o governo não pode implementar o adiamento do reajuste do servidores e a reoneração da folha de pagamento das empresas. São medidas do lado das despesas que não foram aprovadas. A reoneração sofreu resistências no Congresso e o adiamento do reajuste foi suspenso pelo ministro Ricardo Lewandoswki, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Acompanhe ao vivo o anúncio feito pelo ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, em Brasília: